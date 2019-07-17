Преемница Меркель защитит Германию

Об этом говорится в сообщении администрации президента Германии.

Как отмечается, 17 июля первый вице-президент бундесрата Михаэль Мюллер, исполняя обязанности президента, вручит увольнительную грамоту нынешнему главе Минобороны Урсуле фон дер Ляйен. После этого свидетельство о назначении на пост будет передано Крамп-Карренбауэр. Указывается, что ее кандидатура была рекомендована канцлером Ангелой Меркель.

Ранее Европейский парламент утвердил фон дер Ляйен главой Еврокомиссии. Она стала первой женщиной на этой должности. При этом политик обещала уйти с поста министра обороны Германии даже в том случае, если депутаты не одобрят ее назначение.

В июле 2019 года после нескольких приступов дрожи Меркель во время официальных мероприятий члены ХДС рассказали, что в рядах партии все чаще звучит мнение, что канцлеру, возможно, стоит покинуть свой пост. Указывалось, что подобные споры поддерживают в том числе сторонники Крамп-Карренбауэр. Они считают, что канцлер не дает преемнице достаточно свободы для действий.

Крамп-Карренбауэр в декабре 2018 года сменила на посту лидера ХДС Ангелу Меркель, руководившую партией 18 лет.