Премьер Греции прервал отпуск из-за пожаров в стране

Воскресенье, 18 Август 2019 Мир Мир

Премьер Греции прервал отпуск из-за пожаров в стране

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал отпуск и вернулся в Афины.

 

Премьер в субботу уехал в краткосрочный отпуск в Ханью на Крите, где планировал оставаться до 15 августа, а затем собирался посетить Тинос, сообщил ранее официальный представитель правительства.

В Греции в последние дни произошло несколько больших пожаров. Из-за 40-градусной жары и штормового ветра объявлен высший пятый уровень пожарной опасности.

Во вторник сильный лесной пожар начался на острове Эвбея. Дым затянул Афины, находящиеся примерно в 70 километрах. Были эвакуированы жители трех сел. Огнем охвачен сосновый лес, включенный в программу защиты природы Natura.

Справиться с огнем пока не удается, хотя противопожарная группировка постоянно усиливается. Огонь тушат 230 пожарных, 75 машин, 6 самолетов и 5 вертолетов, пишет euromag.ru.

В районе пожара вечером объявлено чрезвычайное положение, заявил генеральный секретарит гражданской защиты.

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