Премьер-министр Финляндии сдала тест на коронавирус

У одного из помощников премьера – положительный тест на коронавирус, в связи с этим премьер-министр была изолирована в своей резиденции.

Вскоре Санна Марин вернется к нормальной работе.

В Финляндии зарегистрированы 4284 случая заражения коронавирусом, 206 человек находятся в больнице, из них 60 – в реанимации, 172 умерли. Средний возраст погибших - 84 года, сообщает РИА Новости.