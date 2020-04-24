Премьер-министр Финляндии сдала тест на коронавирус

Пятница, 24 Апрель 2020 Мир Мир

Премьер-министр Финляндии сдала тест на коронавирус

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сдала тест на коронавирус, он показал отрицательный результат.

У одного из помощников премьера – положительный тест на коронавирус, в связи с этим премьер-министр была изолирована в своей резиденции.

Вскоре Санна Марин вернется к нормальной работе. 

В Финляндии зарегистрированы 4284 случая заражения коронавирусом, 206 человек находятся в больнице, из них 60 – в реанимации, 172 умерли. Средний возраст погибших - 84 года, сообщает РИА Новости.

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