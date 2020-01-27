Премьер-министр Словении подал в отставку

"С текущим правительством я не могу исполнить ожиданий людей, самым честным вариантом станет проведение досрочных выборов в Государственное собрание", - сообщил политик в понедельник в заявлении для прессы. Он также добавил, что в "своем текущем составе кабинет министров не был способен проводить структурные реформы".

"Граждане смогут ответить, доверяют ли они мне, в ходе досрочных выборов", - подчеркнул Шарец.

Досрочные парламентские выборы в Словении прошли 3 июня 2018 года, по их итогам ни одной из политических сил не удалось получить необходимых для единоличного определения состава кабинета министров 46 мандатов, пишет euromag.ru.

В результате между пятью левоцентристскими партиями ("Список Марьяна Шареца", "Социал-демократы", Партия современного центра, Демократическая партия пенсионеров Словении и "Альянс Аленки Братушек", всего - 43 депутата) было достигнуто соглашение о формировании правительства меньшинства.

Для получения большинства голосов в Государственном собрании (нижняя палата парламента) коалиция была вынуждена сотрудничать с внешними партнерами: сперва с партией "Левые", а с ноября 2019 года - с правооппозиционной Словенской национальной партией.

По состоянию на январь 2020 года "Список Марьяна Шареца" оставалась самой популярной партией страны. Однако ряд политических сил, входящих в коалицию, может не набрать нужное для прохождения в парламент число голосов по данным последних соцопросов.