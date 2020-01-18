Премию британской киноакадемии BAFTA обвинили в расизме

Недовольство пользователей Сети вызвал тот факт, что все номинированные на премию актеры оказались белыми.

В Twitter появился и набрал популярность хештэг #BaftasSoWhite ("BAFTA такая белая"), пишет euromag.ru.

Отмечается также, что в двух ключевых номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" нет ни одной женщины-режиссера.

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли получил 11 номинаций. На звание лучшего актера по версии BAFTA претендуют Хоакин Феникс, Леонардо Ди Каприо, Адам Драйвер, Джонатан Прайс, Тэрон Эджертон, на звание лучшей актрисы — Скарлет Йоханссон, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Джесси Бакли и Сирша Ронан.

Церемония вручения пройдет в Королевском Альберт-Холле 2 февраля.