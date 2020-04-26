Президент Чехии допустил открытие границ через год

О полном закрытии границ из-за пандемии коронавируса власти Чехии объявили 13 марта.

«Я придерживаюсь мнения, что государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год. Иначе зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии. Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны.

В любом случае будем ориентироваться на советы медиков»,— сказал господин Земан, пишет РИА Новости»).

В Чехии зафиксировано более 6,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, умер 181 человек. В России — свыше 42,8 тыс. зараженных, жертвами стали 389 человек.