Президент Чехии допустил открытие границ через год
Границы Чехии должны быть закрыты еще год, заявил президент страны Милош Земан, выступая по пражскому радио F1.
О полном закрытии границ из-за пандемии коронавируса власти Чехии объявили 13 марта.
«Я придерживаюсь мнения, что государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год. Иначе зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии. Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны.
В любом случае будем ориентироваться на советы медиков»,— сказал господин Земан, пишет РИА Новости»).
В Чехии зафиксировано более 6,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, умер 181 человек. В России — свыше 42,8 тыс. зараженных, жертвами стали 389 человек.