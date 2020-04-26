Президент Чехии допустил открытие границ через год

Воскресенье, 26 Апрель 2020 Мир Мир

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Границы Чехии должны быть закрыты еще год, заявил президент страны Милош Земан, выступая по пражскому радио F1.

О полном закрытии границ из-за пандемии коронавируса власти Чехии объявили 13 марта.

«Я придерживаюсь мнения, что государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год. Иначе зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии. Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны.

В любом случае будем ориентироваться на советы медиков»,— сказал господин Земан, пишет РИА Новости»).

В Чехии зафиксировано более 6,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, умер 181 человек. В России — свыше 42,8 тыс. зараженных, жертвами стали 389 человек.

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