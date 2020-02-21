Президент Швейцарии пригласила на свое 60-летие всех сограждан-ровесников

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте возглавляемого ею одновременно с выполнением президентских обязанностей министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и связи.

Подчеркивается, что в этому году Соммаруга "отпразднует свой день рождения в компании швейцарских граждан". "Те, кому, как и ей, исполнится 60 лет 14 мая 2020 года, сердечно приглашены на небольшое празднование в этот день. Событие состоится в окрестностях Берна", - указывает министерство.

Оно информирует, что "число участников ограничено", поэтому "по организационным мотивам" необходимо заполнить формуляр и приложить к нему в обязательном порядке фото паспорта или удостоверения личности. В формуляре, помимо фамилии и имени, требуется указать адрес, номер телефона и электронную почту, пишет euromag.ru.

Как заметил информационный портал 20 Minuten, согласно сведениям Федерального управления статистики, в Швейцарии в мае 1960 года на свет появились 8492 ребенка. Это означает, что в среднем каждый день, включая 14 мая, рождалось по 274 человека.

Правда, в эти подсчеты не включены те из нынешних граждан альпийской республики, кто родился 14 мая 1960 года, но получил швейцарский паспорт по процедуре натурализации, то есть уже после рождения. Из приглашения Соммаруги можно сделать вывод, что им тоже не возбраняется присутствовать на торжестве.