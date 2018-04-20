Президент Сирии вернул Парижу Французский орден почетного легиона

Об этом сообщает пресс-служба президента Сирии.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение французского президента Эммануэля Макрона сообщило, что Париж начал процедуру лишения президента Сирии Башара Асада знака ордена Почетного легиона.

«Медаль возвращена из-за участия Франции в тройственной агрессии наряду с США и Британией 14 апреля. Это подчеркивает, что для президента Асада не является честью носить медаль рабского режима, служащего США, поддерживающего террористов в Сирии, покушающегося на государство-член ООН, неприкрыто нарушая международное право и его принципы» - сообщили в пресс-службе президента Сирии.

В сообщении отмечается, что Сирия всегда с уважением относилась к международным отношениям и праву народов на определение своей судьбы и выступает против любых указаний извне, особенно от «незрелых режимов, у которых нет ни опыта, ни мудрости, ни уравновешенности, режимов, основывающихся на личных интересах за счёт интересов народов».

В сообщении подчеркивается, что время колониализма прошло, и сирийский народ, который устоял и вместе с армией боролся против терроризма в течение 7 лет, не удастся запугать «ребяческой и легкомысленной политикой».

Асад был удостоен высокой французской награды во время официального визита во Францию в 2001 году.

Орден Почетного легиона - национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Он был учрежден в 1802 году императором Наполеоном Бонапартом.

Великим магистром ордена является президент Франции. Вопросы о лишении награды великий магистр решает с канцелярией ордена.