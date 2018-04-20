Президент Сирии вернул Парижу Французский орден почетного легиона

Пятница, 20 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Президент Сирии вернул Парижу Французский орден почетного легиона

Министерство иностранных дел Сирии вернуло Франции орден Почетного легиона Башара Асада через посольство Румынии в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба президента Сирии.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение французского президента Эммануэля Макрона сообщило, что Париж начал процедуру лишения президента Сирии Башара Асада знака ордена Почетного легиона.

«Медаль возвращена из-за участия Франции в тройственной агрессии наряду с США и Британией 14 апреля. Это подчеркивает, что для президента Асада не является честью носить медаль рабского режима, служащего США, поддерживающего террористов в Сирии, покушающегося на государство-член ООН, неприкрыто нарушая международное право и его принципы» - сообщили в пресс-службе президента Сирии.

В сообщении отмечается, что Сирия всегда с уважением относилась к международным отношениям и праву народов на определение своей судьбы и выступает против любых указаний извне, особенно от «незрелых режимов, у которых нет ни опыта, ни мудрости, ни уравновешенности, режимов, основывающихся на личных интересах за счёт интересов народов».

В сообщении подчеркивается, что время колониализма прошло, и сирийский народ, который устоял и вместе с армией боролся против терроризма в течение 7 лет, не удастся запугать «ребяческой и легкомысленной политикой».

Асад был удостоен высокой французской награды во время официального визита во Францию в 2001 году.

Орден Почетного легиона - национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Он был учрежден в 1802 году императором Наполеоном Бонапартом.

Великим магистром ордена является президент Франции. Вопросы о лишении награды великий магистр решает с канцелярией ордена.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Украинка покорила судей португальского талант-шоу

      Невероятное пение украинки на талант-шоу покорило сердца судей и зрителей.

      Подробнее

    • Победитель Евровидения вернулся на сцену после операции

      Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 Сальвадор Собрал выступил на концерте своей сестры.

      Подробнее

    • Испания: в Валенсии запретят одноразовую пластиковую посуду

      Валенсийское сообщество станет вторым испанским регионом после Балеарских островов, где будет введен запрет на одноразовые пластиковые товары.

      Подробнее

    • День Minimúsica в Испании

      Под девизом #letthedildrenplay в Барселону 21 апреля и в Валенсию 6 мая приедет «Минимузыка» - музыкальный фестиваль для детей и их родителей.

      Подробнее

    • Италия: музыкальный фестиваль во Флоренции

      С 5 мая по 13 июля в главном городе Тосканы пройдет музыкальный фестиваль, известный как Флорентийский музыкальный май.

      Подробнее

    • Италия: как построить дом за два дня

      Теперь жилые дома печатают на 3D-принтерах.

      Подробнее

    • Президент Сирии вернул Парижу Французский орден почетного легиона

      Министерство иностранных дел Сирии вернуло Франции орден Почетного легиона Башара Асада через посольство Румынии в Сирии.

      Подробнее

    • Турция забрала свой золотой запас из США

      Центральный банк Турции в 2017 году вывел весь золотой запас страны из США из-за ухудшения отношений с Вашингтоном.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!