Президента США оштрафовали на два миллиона долларов

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что деньги в итоге все равно пошли на благотворительность ветеранам, однако сам факт передачи денег предвыборному штабу считается незаконным действием. При этом стороны до этого уже договорились об урегулировании дела. Вынесенное решение о выплате двух миллионов считается компенсацией за нарушение правил. Сам Трамп в своем Twitter-аккаунте заявил, что не согласен с решением судьи, однако отметил, что будет счастлив перечислить деньги на новые благотворительные цели.