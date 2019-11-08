Президента США оштрафовали на два миллиона долларов

Пятница, 08 Ноябрь 2019 Мир Мир

Президента США оштрафовали на два миллиона долларов

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал Дональда Трампа выплатить два миллиона долларов в качестве компенсации за незаконную передачу денег благотворительного фонда Trump Foundation его избирательному штабу в 2016 году.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что деньги в итоге все равно пошли на благотворительность ветеранам, однако сам факт передачи денег предвыборному штабу считается незаконным действием. При этом стороны до этого уже договорились об урегулировании дела. Вынесенное решение о выплате двух миллионов считается компенсацией за нарушение правил. Сам Трамп в своем Twitter-аккаунте заявил, что не согласен с решением судьи, однако отметил, что будет счастлив перечислить деньги на новые благотворительные цели.

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