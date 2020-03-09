При сходе лавины в Австрии погибли пять человек

Об этом 8 марта сообщает австрийское издание Kurier.

ЧП произошло около 09:30 в горном массиве Дахштайн. По предварительным данным, под снежную лавину попали пятеро туристов из Чехии, пишет regnum.ru.

В поисково-спасательной операции на месте происшествия принимали участие сотрудники полиции и горно-спасательные бригады. Были привлечены вертолёты из Верхней Австрии, Зальцбурга и Штирии.

Тела пятерых туристов были найдены и доставлены в город Халльштатт для проведения процедуры опознания.