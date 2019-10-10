При стрельбе в Германии погибли два человека

Одного из, предположительно, двух нападавших уже задержали полицейские, сообщает РИА Новости.

Как сообщает Bild, стрельба произошла около синагоги, на территорию еврейского кладбища бросили гранату.

Галле – город в Германии, расположенный на реке Зале. Наряду с Магдебургом является крупнейшим по численности населения городом земли Саксония-Анхальт.