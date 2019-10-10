При стрельбе в Германии погибли два человека
Неизвестные открыли стрельбу в немецком городе Галле, в результате нападения погибли по меньшей мере два человека.
Одного из, предположительно, двух нападавших уже задержали полицейские, сообщает РИА Новости.
Как сообщает Bild, стрельба произошла около синагоги, на территорию еврейского кладбища бросили гранату.
Галле – город в Германии, расположенный на реке Зале. Наряду с Магдебургом является крупнейшим по численности населения городом земли Саксония-Анхальт.