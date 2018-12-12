При стрельбе в Страсбурге погибли три человека

Среда, 12 Декабрь 2018 Мир Мир

При стрельбе в Страсбурге погибли три человека

Три человека погибли в результате стрельбы в центре Страсбурга, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Кастанер добавил, что шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Происшествие случилось неподалеку от рождественской ярмарки — традиционного городского события, которое ежегодно собирает тысячи посетителей со всего мира, пишет РИА Новости.

Что известно о стрелявшем

Власти не раскрывают информацию о преступнике. Известно лишь, что после нападения он пустился в бега на захваченном такси.

По версии газеты Figaro, злоумышленник стрелял из автоматического оружия. Его мотивы пока неизвестны.
Как сообщает France Info, стрелявший, 29-летний уроженец Страсбурга, был известен полиции, числился в реестре лиц, представляющих угрозу госбезопасности, так называемых fiche S. Мужчина привлекался к ответственности не только во Франции, но и в ФРГ.

В частности, сообщается, что он был судим за вооруженное нападение и приговорен к тюрьме. Преступника должны были задержать утром по делу об убийстве, но его не оказалось дома. При обыске у него в квартире нашли гранаты.
К расследованию приступило антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

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