При взрыве в Японии пострадали десятки людей

Взрыв произошел 16 декабря, примерно в 20:30 по местному времени. В нескольких соседних домах взрывной волной выбило оконные стекла, а обломки стен бара разбросало по всей улице. Начавшийся следом сильный пожар привел к обрушению здания. Как пишет СNN со ссылкой на местные СМИ, очевидцы сообщали о запахе газа на месте инцидента. Однако точная причина взрыва пока не выяснена.

По тревоге были подняты более 20 пожарных расчетов. Пожарная служба Саппоро предупредила о возможности нового взрыва, а также сообщила, что число жертв не окончательно и может возрасти, так как подсчитаны не все, кто пострадал от осколков стекла.

Город Саппоро находится на севере Японии на острове Хоккайдо. Его населяет более двух миллионов людей.