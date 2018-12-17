При взрыве в Японии пострадали десятки людей

Понедельник, 17 Декабрь 2018 Мир Мир

При взрыве в Японии пострадали десятки людей

В результате взрыва рядом с баром в японском городе Саппоро пострадало 42 человека, один находится в критическом состоянии.

Взрыв произошел 16 декабря, примерно в 20:30 по местному времени. В нескольких соседних домах взрывной волной выбило оконные стекла, а обломки стен бара разбросало по всей улице. Начавшийся следом сильный пожар привел к обрушению здания. Как пишет СNN со ссылкой на местные СМИ, очевидцы сообщали о запахе газа на месте инцидента. Однако точная причина взрыва пока не выяснена.

По тревоге были подняты более 20 пожарных расчетов. Пожарная служба Саппоро предупредила о возможности нового взрыва, а также сообщила, что число жертв не окончательно и может возрасти, так как подсчитаны не все, кто пострадал от осколков стекла.

Город Саппоро находится на севере Японии на острове Хоккайдо. Его населяет более двух миллионов людей.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья