При захвате заложников в Цюрихе погибли три человека

60-летний вооруженный мужчина ворвался в квартиру и удерживал женщин. На место приехали силы спецназа, полиция, а также команда для ведения переговоров, которая установила контакт с захватчиком, угрожавшим убить заложниц. Территорию дома оцепили, а захватчик пообещал полиции сдаться через 10 минут.

В какой-то момент из квартиры послышались выстрелы и силовики приступили к штурму. На месте они обнаружили трех человек с тяжелыми огнестрельными ранениями. Все они скончались на месте, сообщает euromag.ru.