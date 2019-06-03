При захвате заложников в Цюрихе погибли три человека

Понедельник, 03 Июнь 2019 Мир Мир

При захвате заложников в Цюрихе погибли три человека

В одной из квартир Цюриха мужчина взял в заложники двух женщин.

60-летний вооруженный мужчина ворвался в квартиру и удерживал женщин. На место приехали силы спецназа, полиция, а также команда для ведения переговоров, которая установила контакт с захватчиком, угрожавшим убить заложниц. Территорию дома оцепили, а захватчик пообещал полиции сдаться через 10 минут.

В какой-то момент из квартиры послышались выстрелы и силовики приступили к штурму. На месте они обнаружили трех человек с тяжелыми огнестрельными ранениями. Все они скончались на месте, сообщает euromag.ru.

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