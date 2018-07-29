Прическа из 1960-х вновь обрела популярность

Воскресенье, 29 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Прическа из 1960-х вновь обрела популярность

Прическа главной героини американского комедийного сериала 1960-х годов «Я мечтаю о Дженни» стала трендом среди знаменитостей. 

Персонаж Барбары Иден Дженни собирала верхнюю часть волос на макушке головы в пучок или хвост, а нижнюю оставляла распущенными. Первой, у кого поклонники заметили такую укладку, стала певица Сиара на церемонии вручения премии 2018 ESPY Awards в Лос-Анджелесе.

Следующей была участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян. В последнее время 37-летняя телезвезда часто появляется с высоким хвостом на макушке в повседневной жизни.

Американскую актрису Джессику Альбу также сфотографировали с той же самой прической в Нью-Йорке во вторник, 24 июля.

По мнению модных экспертов издания, прическа из 1960-х пришла на смену популярному в 2018 году конскому хвосту и пучку на затылке.

В июне дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт замет

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фестиваль Андансаш

      В августе примите участие в фестивале «Андансаш», во время которого танец и движение захватывают вся и всех.

      Подробнее

    • Португалия: Роналду дебютирует за «Ювентус» в игре с «Кьево»

      26 июля состоялась жеребьевка календаря чемпионата Италии по футболу на сезон-2018/19.

      Подробнее

    • Испания: Uber и Cabify временно не работают

      Uber и Cabify временно приостанавливают работу в Барселоне.

      Подробнее

    • Netflix создает в Испании свой первый европейский филиал

      Компания Netflix объявила о создании своего первого в Европе филиала, который будет расположен в Мадридском регионе.

      Подробнее

    • В Италии задержали священника-педофила

      Дон Глаенцер, приходской священник церкви, был арестован по обвинениям в педофилии.

      Подробнее

    • Италия: Нибали потребуется операция на позвоночнике

      Итальянский велогонщик Bahrain-Merida Винченцо Нибали перенесет операцию на позвоночнике.

      Подробнее

    • Прическа из 1960-х вновь обрела популярность

      Прическа главной героини американского комедийного сериала 1960-х годов «Я мечтаю о Дженни» стала трендом среди знаменитостей. 

      Подробнее

    • В Нигерии нашли «самую красивую в мире девочку»

      Пользователи Instagram и британские СМИ признали пятилетнего ребенка из Нигерии «самой красивой в мире девочкой».

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda