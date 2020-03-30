Принц Чарльз вылечился от коронавируса

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря принца Уэльского.

Сообщается, что 71-летний принц Чарльз чувствует себя хорошо. Представители резиденции Кларенс-хаус, где проживает наследник престола, подтвердили, что после консультации с доктором было принято решение отменить режим самоизоляции для принца Уэльского.

В понедельник, 23 марта, принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, сдали анализы для проверки на коронавирус и на следующий день узнали результат. Наследник британского престола оказался заражен, его жене удалось избежать заражения. Прежде чем объявить об этом публично, принц связался с королевой и сыновьями — принцем Уильямом и принцем Гарри.

Согласно данным информационного агентства Reuters, последний раз принц Чарльз встречался с королевой Елизаветой II 12 марта.

Предположительно, принц Уэльский мог заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 от князя Монако Альберта II.