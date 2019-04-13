Принц Гарри хочет запретить онлайн-игру Fortnite
Принц Гарри предложил запретить известную компьютерную игру Fortnite и другие онлайн-игры на территории Великобритании.
Зависимость от игр можно сравнить с алкоголизмом и наркоманией, считает принц.
По этому вопросу он даже консультировался с экспертами по психическому здоровью.
Fortnite – это онлайн-видеоигра, разработанная Epic Games и выпущенная в 2017 году.
Игра получила много премий и наград, пишет euromag.ru.
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