Принц Гарри хочет запретить онлайн-игру Fortnite

Суббота, 13 Апрель 2019 Мир Мир

Принц Гарри хочет запретить онлайн-игру Fortnite

Принц Гарри предложил запретить известную компьютерную игру Fortnite и другие онлайн-игры на территории Великобритании.

Зависимость от игр можно сравнить с алкоголизмом и наркоманией, считает принц.

По этому вопросу он даже консультировался с экспертами по психическому здоровью.

Fortnite – это онлайн-видеоигра, разработанная Epic Games и выпущенная в 2017 году.

Игра получила много премий и наград, пишет euromag.ru.

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