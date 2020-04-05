Принц Гарри и Меган Маркл обрадовались выходу из королевской семьи

Об этом сообщает издание Vanity Fair со ссылкой на источник, близкий к паре.

«Они искренне радуются новой главе в их жизни. Последние месяцы были для них непростыми, но они не могут дождаться нового старта, чтобы стать такой парой, какой они хотели бы быть», — заявил информатор издания. Он добавил, что герцог и герцогиня Сассекские хотят «изменить все на глобальном уровне» и крайне амбициозны в своих устремлениях.

В посте в своем Instagram-аккаунте они поблагодарили поклонников за поддержку и пообещали продолжить заниматься благотворительностью.

Официальная представительница пары заявила, что в ближайшие месяцы они планируют «сфокусироваться на семье и продолжать делать все возможное, чтобы поддерживать свои уже существующие благотворительные фонды и развивать свою пока не созданную некоммерческую организацию».