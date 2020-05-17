Принц Гарри и принц Уильям помирились

Воскресенье, 17 Май 2020 Мир Мир

Принц Гарри и принц Уильям помирились

Принц Гарри и принц Уильям снова начали общаться.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Автор книг о королевской семье Кэти Николл (Katie Nicholl) утверждает, что братья несколько раз созванивались по телефону и видеосвязи за последнее время.

Николл считает, что принцев сблизила болезнь их отца — принца Чарльза. Как только стало известно о том, что он заразился коронавирусом, братья стали созваниваться и обсуждать его состояние каждый день.

«Да, в их отношениях был сложный период. Прошлый год был непростым в этом плане. Но теперь все налаживается», — отметила Николл.

Также она предположила, что так как Гарри не хватает общения в Лос-Анджелесе, он решил вновь сблизиться с Уильямом. Ранее источники сообщали, что герцог Сассекский заскучал по родине из-за отсутствия работы и друзей.

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