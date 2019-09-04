Принц Гарри извинился за использование бизнес-джета

Он также заявил, что главное – баланс, пишет OK.

«И хотя нет ничего идеального, мы все несем ответственность за наше индивидуальное влияние. Вопрос в том, что мы делаем, чтобы сбалансировать его», — сказал Гарри.

Напомним, в августе Меган и Гарри отправились на юг Франции на частном самолете, пишет euromag.ru.

Как утверждают британские таблоиды, из-за этого полета в семь раз превысилось количество вредных выбросов в атмосферу.

«Честно говоря, это лицемерие. Гарри не может проповедовать о катастрофических последствиях изменения климата, совершая полеты по всему миру на частном самолете», – цитирует газета Metro бывшего офицера королевской защиты Кена Уорфа.