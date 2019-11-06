Принц Гарри пересел в экономкласс из-за скандала с Меган Маркл

Об этом сообщает Daily Mail.

В Японии герцог Сассекский посещал финал Кубка мира по регби. Его фотографию в салоне самолета опубликовала попутчица, которая также летела авиакомпанией Nippon Airways из Лондона в Токио. «О, черт возьми, это же принц Гарри. Могу подтвердить, что он красавчик. Я чуть не упала с кресла, когда он поднялся на борт», — подписала снимок туристка.

Пассажиры, летевшие обратным рейсом Токио — Лондон, также подтвердили, что принц Гарри сидел в салоне класса премиум-эконом. Отмечается, что он сделал такой выбор из-за недавнего скандала: его с супругой обвинили в загрязнении окружающей среды после нескольких перелетов на частном самолете. В Букингемском дворце новость никак не прокомментировали.

Ранее в августе принц Гарри и его супруга Меган Маркл использовали для возвращения из отпуска частный самолет Cessna 680 Citation Sovereign. Аренду воздушного судна стоимостью 20 тысяч фунтов стерлингов оплатил музыкант сэр Элтон Джон.

За это Меган Маркл подверглась критике за безответственность в отношении окружающей среды. За 11 дней герцогиня совершила четыре перелета на частных самолетах, которые в пересчете на каждого перевезенного пассажира выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида углерода, приводящего к парниковому эффекту.