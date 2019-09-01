Принц Гарри посетит свадьбу бывшей девушки

Однако, вероятно, Меган откажется посетить церемонию. Как утверждают британские таблоиды, ей не слишком нравится то, что Гарри сохранил теплые отношения с бывшими возлюбленными.

Актриса Крессида Бонас выходит замуж за агента по недвижимости Гарри Уэнтворта-Стэнли, пишет euromag.ru.

Принц Гарри и Крессида были вместе с 2012 по 2014-й год и расстались, по слухам, потому что девушке было сложно соблюдать все правила королевской семьи и постоянно быть на публике.

При этом бывшие возлюбленные сохранили хорошие отношения. При этом Меган, кажется, этим недовольна. На свадьбе Сассекских Крессиду даже не позвали на вечеринку после церемонии, хотя, там были все друзья Гарри.