Принц Гарри рассказал о многолетних походах к психологу

Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

В четверг, 6 февраля, принц Гарри с женой Меган Маркл впервые вышли в свет после отречения от титула. Конференция состоялась в пятизвездочном отеле 1 Hotel South Beach, расположенном на побережье города Майами-Бич. По неофициальным данным, пара прибыла туда на частном самолете и разместилась в доме близкой подруги Маркл — профессиональной теннисистки Серены Уильямс.

На закрытой конференции принц Гарри рассказал, как тяжело он перенес смерть матери в 1997 году. «Гарри признался, что последние три года ходит к психологу, чтобы пережить утрату, — подчеркнул анонимный собеседник Page Six. — Он говорил о детских травмах, которые он пытается проработать со специалистом».

Также герцог прокомментировал их с Маркл отказ от королевских привилегий. «Он отметил, что, несмотря на сложность принятого ими решения, он ни о чем не жалеет. Принц Гарри подчеркнул, что его главная цель — защитить свою семью. Он не хочет, чтобы Меган и его сын Арчи прошли через то, что он пережил в детстве», — пояснил источник.

Последнее время принц Гарри с женой Маркл и девятимесячным сыном Арчи проживают в Канаде на вилле Mille Fleurs стоимостью около 14 миллионов канадских долларов (примерно 672 миллиона рублей по текущему курсу). Там пара находится под пристальным вниманием фоторепортеров. Отец принца Гарри Чарльз и его брат Уильям выразили готовность предоставить молодой семье комфортные условия жизни в Великобритании, где их не потревожат папарацци.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что в дальнейшем собираются стать финансово независимыми.

18 января было принято решение, что с весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.

20 января принц Гарри признался, что опечален отказом от титула. Герцог заявил, что хотел служить королеве и любит Великобританию, однако был вынужден пойти на крайние меры в интересах жены и ребенка.