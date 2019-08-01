Принц Гарри рассказал, сколько у них с Меган будет детей

«В мире так много насилия, войн и страданий, но мы – тоже часть природы, и если мы не научимся жить с ней в гармонии с ней, станет только хуже», — сказал принц в интервью зоологу Джейн Гудолл для британского Vogue.

Интервью выйдет в сентябрьском номере журнала – он появится в продаже 2 августа. Приглашенным редактором стала Меган Маркл, пишет euromag.ru.