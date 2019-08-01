Принц Гарри рассказал, сколько у них с Меган будет детей

Четверг, 01 Август 2019 Мир Мир

Принц Гарри рассказал, сколько у них с Меган будет детей

Принц Гарри заявил, что у них с Меган Маркл будет не больше двух детей – они приняли такое решение ради спасения планеты.

«В мире так много насилия, войн и страданий, но мы – тоже часть природы, и если мы не научимся жить с ней в гармонии с ней, станет только хуже», — сказал принц в интервью зоологу Джейн Гудолл для британского Vogue.

Интервью выйдет в сентябрьском номере журнала – он появится в продаже 2 августа. Приглашенным редактором стала Меган Маркл, пишет euromag.ru.

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