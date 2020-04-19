Принц Гарри столкнулся с трудностями после переезда в США

Воскресенье, 19 Апрель 2020 Мир Мир

Принц Гарри столкнулся с трудностями после переезда в США

Британский принц Гарри столкнулся с трудностями после переезда с женой Меган Маркл и сыном Арчи в американский город Лос-Анджелес, штат Калифорния, утверждает приматолог Джейн Гудолл.

Ее слова приводит Daily Mail.

86-летняя Гудолл поддерживала связь с принцем Гарри во время его отказа от королевских привилегий и переезда из Великобритании в Канаду, а затем в США. Находясь в самоизоляции в английском городе Борнмут, приматолог порассуждала о будущем 35-летнего принца. «Не знаю, как будет развиваться его карьера, но полагаю, сейчас он столкнулся с рядом трудностей», — высказалась она.

Гудолл также предполагает, что в скором времени принц Гарри откажется от своего хобби — охоты на животных. «Меган не одобряет охоту. Так что, думаю, для него эта история осталась в прошлом», — заключила она.

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