Принц Гарри выпустил первое видеообращение из США

Вторник, 12 Май 2020 Мир Мир

Принц Гарри выпустил первое видеообращение из США

Принц Гарри выпустил первое видеообращение после переезда в США.

Он опубликовал в твиттере слова поддержки для участников «Игр непобежденных», которые пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, пишет euromag.ru.

«В эти выходные мы должны были собраться в Нидерландах, чтобы дать старт Invictus Games 2020. Но наша жизнь резко изменилась с тех пор, как я последний раз был в Гааге. Однако наша команда проделала невероятную работу, чтобы так быстро адаптироваться к ситуации, и сейчас занята разработкой планов на следующий год», — рассказал принц Гарри.

«Игры непобежденных» – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри.

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