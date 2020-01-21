Принц Гарри заявил, что ему не оставили выбора

Вторник, 21 Январь 2020 Мир Мир

Принц Гарри заявил, что ему не оставили выбора

Принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей его печалит, но у него не было другого выхода.

При этом он отметил, что надеется продолжить служить королеве Елизавете II.

Выступая на встрече благотворительной организации Sentabale, Гарри отметил, что испытывает огромное уважение к своей бабушке, которую он назвал "своим верховным главнокомандующим".

"Мы надеялись, что сможем продолжить служить королеве, Содружеству и военным ассоциациям без государственного финансирования. К сожалению, это оказалось невозможно", - сказал он.

При этом Гарри отметил, что Британия является его домом и любимым местом, и что "так будет всегда".

Ранее Букингемский дворец объявил, что принц Гарри и его супруга Меган больше не будут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства, пишет euromag.ru.

Это означает, что с весны 2020 года их больше нельзя будет называть "Их королевские высочества". При этом они останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохранит титул принца, который достался ему при рождении.

Гарри и Меган также заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.

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