Принц Уильям годами избегал брака с Кейт Миддлтон

Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Герцог Кембриджский вступил в отношения с Кейт Миддлтон еще в университете, однако решился узаконить их союз годами позже, когда Кейт исполнилось 29 лет. В ноябре 2010 года, когда влюбленные объявили о помолвке и предстоящей свадьбе, отец Уильяма, принц Чарльз, пошутил: «Они довольно долго готовились к этому моменту».

По данным Daily Mirror, Уильям откладывал свадьбу из-за родителей. Королевский эксперт Кати Николл, выпустившая книгу The Making of a Royal Romance («Тайны королевского романа»), утверждает, что герцога Кембриджского никогда не подгоняли к вступлению в брак и ждали, когда он сам будет к этому готов. По мнению Николл, он намеренно медлил с предложением руки и сердца, чтобы не повторить судьбу своих родителей.

«Он знал, что его отца вынудили поскорее жениться на Диане, поскольку ее считали подходящей для него женой, — рассказывает Николл. — Он [принц Уильям] избегал подобного давления и не торопился вести Кейт к алтарю». По данным International Business Times, в юные годы герцог Кембриджский говорил: «Послушайте, мне всего 22 года. Я слишком молод для брака. Я не хочу жениться до тех пор, пока мне не исполнится 28-30 лет».

Принц Уильям решил узаконить отношения с Кейт Миддлтон в октябре 2010 года, за месяц до официального объявления о помолвке. Он отвез возлюбленную в Кению на озеро Ратунду. Там пара провела весь день на рыбалке. По возвращении с экскурсии Уильям вышел на веранду их бревенчатого дома, встал на одно колено и позвал Кейт замуж.