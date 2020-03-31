Принц Уильям хочет вернуться в авиацию

Принц Уильям хочет вернуться в NHS в качестве пилота санитарной авиации, чтобы внести свой вклад в борьбу со смертельным коронавирусом, который продолжает распространяться по всей Британии. Пишет Dailymail.

Герцог Кембриджский в течение двух лет совершал вылеты в качестве пилота в санитарной авиации Восточной Англии, с 2015 по 2017 годы. Во время визита в колл-центра NHS в Кройдоне, на юге Лондона, герцог Кембриджский признался, что скучает по своей работе в санитарной авиации, пишет euromag.ru.

Принц сказал, что весь мир сейчас борется с пандемией коронавируса, и он хотел бы внести свой вклад, пишет The Sun.

В период с 2015 по 2017 год принц Уильям ушел в отставку, чтобы сосредоточиться на выполнении своих обязанностей в роли старшего члена королевской семьи.

Однако работа пилота может помешать принцу выполнять его королевские обязанности. График принца сейчас особенно напряженный, так как принц Чарльз заболел, принц Гарри уехал вместе с Меган Маркл, а принца Эндрю отстранили от общественной жизни. Но Уильям намерен сделать все, что от него зависит.