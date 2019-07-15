Принца Гарри пристыдили за внешний вид

Об этом сообщает Daily Mail.

Лондонский специалист Уильям Хансон пристыдил герцога Сассекского в соцсетях за то, что тот надел предварительно завязанный галстук-бабочку, а не повязал его на бант самостоятельно.

Хансон опубликовал в Twitter фото, где Гарри запечатлен вблизи. «Мы же все согласны, что на премьеру "Короля Льва" принц Гарри надел готовую бабочку?» — подписал он пост. Более того, эксперт придрался к рубашке принца: по его мнению, под черный официальный костюм он надел обычную белую рубашку вместо парадной.

Премьера мультфильма состоялась в Лондоне в воскресенье, 14 июля. На мероприятии принца Гарри сопровождала его жена Меган Маркл.

В российских кинотеатрах новый «Король Лев» появится 18 июля.