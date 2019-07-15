Принца Гарри пристыдили за внешний вид

Понедельник, 15 Июль 2019 Мир Мир

Принца Гарри пристыдили за внешний вид

Эксперт по этикету раскритиковал внешний вид принца Гарри на европейской премьере мультфильма «Король Лев».

Об этом сообщает Daily Mail.

Лондонский специалист Уильям Хансон пристыдил герцога Сассекского в соцсетях за то, что тот надел предварительно завязанный галстук-бабочку, а не повязал его на бант самостоятельно.

Хансон опубликовал в Twitter фото, где Гарри запечатлен вблизи. «Мы же все согласны, что на премьеру "Короля Льва" принц Гарри надел готовую бабочку?» — подписал он пост. Более того, эксперт придрался к рубашке принца: по его мнению, под черный официальный костюм он надел обычную белую рубашку вместо парадной.

Премьера мультфильма состоялась в Лондоне в воскресенье, 14 июля. На мероприятии принца Гарри сопровождала его жена Меган Маркл.

В российских кинотеатрах новый «Король Лев» появится 18 июля.

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