Принцесса Шарлотта рассказала о беременности Кейт Миддлтон

Четверг, 19 Сентябрь 2019 Мир Мир

Принцесса Шарлотта рассказала о беременности Кейт Миддлтон

Принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, рассказала в школе, что ее мама снова беременна и ждет девочку.

Разговор Шарлотты с подругой услышала преподавательница, а вскоре о новости узнали и СМИ. Королевская семья пока не дает комментариев о беременности Кейт, но, возможно, слухи окажутся правдой, пишет euromag.ru.

Британские таблоиды заподозрили, что Кейт беременна, еще летом. На королевских скачках она все время прикрывала живот сумкой.

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