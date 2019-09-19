Принцесса Шарлотта рассказала о беременности Кейт Миддлтон

Разговор Шарлотты с подругой услышала преподавательница, а вскоре о новости узнали и СМИ. Королевская семья пока не дает комментариев о беременности Кейт, но, возможно, слухи окажутся правдой, пишет euromag.ru.

Британские таблоиды заподозрили, что Кейт беременна, еще летом. На королевских скачках она все время прикрывала живот сумкой.