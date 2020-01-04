Принцу Гарри и Меган Маркл отказали в приеме в канадском ресторане

Суббота, 04 Январь 2020 Мир Мир

Принцу Гарри и Меган Маркл отказали в приеме в канадском ресторане

Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл.

Жена ресторатора Бев Коффель рассказала, что королевская чета собиралась поужинать в их ресторане и отправила в заведение охрану, чтобы договориться о бронировании столика. Однако хозяин, узнав, кто станет гостями, отказал им в приеме.

Принц и его супруга решили позвонить ресторатору лично, сохраняя при этом анонимность. Мужчина сразу догадался, что на другом конце провода члены королевской семьи. По словам Пьера Коффель, его отказ объяснялся тем, что ресторан не сможет обеспечить безопасность на высшем уровне.

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