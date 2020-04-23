Принцу Луи исполнилось два года

Четверг, 23 Апрель 2020 Мир Мир

Принцу Луи исполнилось два года

Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Луи исполнилось два года.

В честь праздника родители опубликовали новые фотографии маленького принца. На ладонях у него нарисована радуга – символ надежды во время пандемии коронавируса.

Британские дети рисуют радугу и вывешивают рисунки на окнах домов, сообщает BBC.

Принц Луи Артур Чарльз Кембриджский - пятый в очереди на британский престол после своего деда принца Чарльза, отца принца Уильяма и старших брата и сестры, пишет euromag.ru.

Он родился 23 апреля, в День святого Георга, в частном крыле лондонской больницы Сент-Мэри.

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