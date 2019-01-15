Приписываемую Микеланджело картину украли

По данным Интерпола, картина пропала 11 января между 5:00 и 6:00 по местному времени. На исчезновение картины обратили внимание две прихожанки, возлагавшие цветы на алтарь. Похититель, предположительно, пробрался в здание через ризницу.

Ранним утром накануне пропажи полотна живущая неподалеку от церкви женщина обратила внимание на подозрительного молодого человека. Как только она навела на него фонарь, он сбежал. Молодой человек, которому на вид было около 20 лет, был одет в темную одежду и имел при себе рюкзак.

Пастор Ян Ван Ремдонк (Jan Van Raemdonck) поделился подозрением о том, что картина, висевшая в церкви, могла быть написана одним из гениев Возрождения, только с семьей, друзьями и церковным советом. Всего об этом знали около 20 человек. Также он отправил несколько электронных писем в музеи, но так и не получил ответа. Ремдонк предполагает, что его почту могли взломать.

Он пригласил в церковь ведущего эксперта по творчеству Микеланджело Марию Форчеллино, однако за несколько дней до ее приезда полотно пропало.

Ремдонк оценил пропавшую картину в 100 миллионов евро, но полиция оставила за собой право на переоценку. Картина была подарена церкви 16 лет назад бывшим бельгийским сенатором Этьеном Коорманом (Etienne Cooreman).

Председатель церковного совета Йохан Антуэнис (Johan Anthuenis) отметил, что преступников, скорее всего, было несколько и их интересовала только картина, так как они не тронули другие хранившиеся в церкви ценные реликвии.

Сам 61-летний Ремдонк, пишущий на досуге исторические и детские книги и работавший над романом о пропавшей картине, очень хотел бы, чтобы картину нашли. «Это красивая картина, и я надеюсь, нам ее вернут», — добавил он.

Картина под названием «Мадонна дель Силенсио» была написана в XVI веке. На ней изображена дева Мария с младенцем Иисусом, ее муж Иосиф и Иоанн Креститель в детском возрасте. Размеры полотна составляют 145 на 99 сантиметров, оно весит около 100 килограммов.