Природная катастрофа в Германии

Воскресенье, 18 Июль 2021 Мир Мир

Природная катастрофа в Германии

Такого наводнения в Германии не было никогда.

Произошедшее в Германии наводнение стало самым смертоносным в стране за последние несколько десятилетий.

Вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра — это на два метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение — и поднимется еще, пишет издание Bild.

Известно о разрушениях десятков домов. Число жертв превысило 150, пропавшими без вести числятся более 1,3 тысячи человек.

Человечество переживает климатический кризис и в будущем он только усугубится, уверен председатель организации Climate Crisis Advisory Group, британский климатолог Дэвид Кинг.

Ученый назвал катастрофическое наводнение в Германии и странах Бенилюкса последствием этого процесса.

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