Привычка спать голым спасла мужчину от смерти

Как сообщает издание Daily Mail, его спасло то, что он спал голым.

34-летний Даниэль де Габриэль (Daniel De Gabrielle) проснулся посреди ночи и почувствовал запах гари. Перед сном он укрылся несколькими электроодеялами, в одном из которых произошло короткое замыкание, и оно загорелось. Даниэль попытался тушить горящую кровать водой, однако это не помогло, и тогда он просто вынес ее на улицу. Пожар распространился по всему дому, в результате чего Габриэль и его девушка лишились большей части имущества.

Даниэль получил ожоги второй степени и провел две недели в больнице. Врачи сказали ему, что если бы он спал в одежде, скорее всего погиб бы. Пострадавший назвал происшествие «сюрреалистическим» и признался, что не ожидал, что электроодеяло может спровоцировать столь сильный пожар.