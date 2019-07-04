Привычка спать голым спасла мужчину от смерти

Четверг, 04 Июль 2019 Мир Мир

Привычка спать голым спасла мужчину от смерти

В городе Мельбурн, Австралия человек выжил благодаря тому, что спал голым под электроодеялом, загоревшимся ночью.

Как сообщает издание Daily Mail, его спасло то, что он спал голым.

34-летний Даниэль де Габриэль (Daniel De Gabrielle) проснулся посреди ночи и почувствовал запах гари. Перед сном он укрылся несколькими электроодеялами, в одном из которых произошло короткое замыкание, и оно загорелось. Даниэль попытался тушить горящую кровать водой, однако это не помогло, и тогда он просто вынес ее на улицу. Пожар распространился по всему дому, в результате чего Габриэль и его девушка лишились большей части имущества.

Даниэль получил ожоги второй степени и провел две недели в больнице. Врачи сказали ему, что если бы он спал в одежде, скорее всего погиб бы. Пострадавший назвал происшествие «сюрреалистическим» и признался, что не ожидал, что электроодеяло может спровоцировать столь сильный пожар.

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