Привычку пить кофе по утрам назвали опасной

Четверг, 24 Октябрь 2019 Мир Мир

Привычку пить кофе по утрам назвали опасной

Российский врач-гастроэнтеролог Мария Бадалян назвала привычку пить кофе по утрам опасной для здоровья.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, замена завтрака чашкой кофе негативно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта. При наличии желчекаменной болезни, холецистита или билиарного сладжа кофе пить нельзя. Также не следует употреблять этот напиток гипертоникам — людям с повышенным давлением, так как это может привести к инфаркту или инсульту.

Пить кофе по утрам могут себе позволить люди с пониженным давлением, которым это поможет поднять давление до нормы.

Вместо кофе Бадалян рекомендовала есть бананы, кашу и мюсли.

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