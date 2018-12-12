Про самого красивого американского маньяка сделают сериал

Первая серия из четырех выйдет 24 января — ровно через 30 лет после казни «американского Джека-потрошителя». Зрителям покажут ранее не публиковавшиеся интервью с Тедом Банди, которые он дал, находясь в камере смертников.

Отмечается, что проект будет посвящен мужчине, индивидуальность и привлекательная внешность которого «бросила вызов стереотипным представлениям о серийных маньяках». Банди, на счету которого более 30 жертв, попал в тюрьму в 1978 году, и, находясь за решеткой, стал предметом «необычайного обожания» американских женщин.

Режиссером и продюсером сериала выступит Джо Берлингер, который также работает над фильмом о Теде Банди «Красивый, плохой, злой». Премьера картины с Заком Эфроном в главной роли состоится в 2019 году на фестивале «Сандэнс».