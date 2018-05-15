Продавец одежды в США извинился перед Китаем

Вторник, 15 Май 2018 Мир Мир

Продавец одежды в США извинился перед Китаем

Американской компании-ретейлеру одежды GAP пришлось извиниться перед Китаем за неполиткорректную футболку.

На ней была изображена карта Китая, в которую не входили южная часть Тибета, остров Тайвань и территории Южно-Китайского моря.

«GAP уважает территориальную целостность Китая. Нам стало известно, что в одном из наших магазинов на продажу были выставлены футболки с некорректным изображением карты КНР. Мы исправили ошибку и приносим свои глубочайшие извинения», - говорится в официальном аккаунте компании в Weibo.

Ранее Telegram-канал «Китайская угроза», освещающий происходящее в КНР, опубликовал фотографию китайских туристов, направляющихся во Вьетнам. На них были футболки, на которых спорные территории в Южно-Китайском море были отмечены как китайская территория.

В начале этого года американская авиакомпания Delta и сеть отелей Marriott принесли извинения Пекину из-за того, что на их сайтах Гонконг, Тибет и Тайвань были указаны как отдельные государства.

Тибет был силой присоединен к КНР в середине прошлого века. Тайвань, согласно официальной позиции Пекина, является одной из китайских провинций. Ряд островов в Южно-Китайском море является предметом спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом.

GAP Inc. — американская компания, крупнейший ретейлер одежды в США и владелец второй по величине в мире сети магазинов по продаже одежды.

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