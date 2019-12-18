Продавец запретил девушке мерить платье из-за полноты

Об этом сообщает The Sun.

20-летняя Софи Робертс (Sophie Roberts) пришла в магазин с подругой, чтобы выбрать новый наряд. Девушка взяла четыре платья, одно из которых отличалось по размеру от остальных и было самым маленьким. Когда она направилась в примерочную, продавец остановил ее и запретил надевать последнее.

По словам Робертс, мужчина назвал ее «слишком большой» и посчитал, что вещь на ней порвется. В ответ клиентка заверила, что этого не случится, и предложила заплатить 20 фунтов стерлингов (почти две тысячи рублей), если платье лопнет по швам. «Ты намерена меня разорить? Извини, милая, десятый размер, очевидно, не для твоей фигуры. Он может подойти твоей подруге, но не тебе», — заявил на это хозяин бутика по фамилии Арора.

Девушку оскорбили слова продавца, и она расплакалась. «У вас явно нет дочерей, иначе вы бы никогда не стали так разговаривать с женщиной!» — возмутилась она.

После инцидента сам Арора рассказал, что он всего лишь предложил подобрать платье на размер больше, а девушки раздули из мухи слона. «Ее подруга повторяла много раз "ты назвал ее толстой". Но я ответил, что веду этот семейный бизнес уже 20 лет и не использую унизительных выражений в адрес своих клиентов», — защищал свою репутацию владелец магазина.