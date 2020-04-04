Производитель роялей открыл доступ к своей музыкальной библиотеке

Знаменитый производитель роялей Steinway & Sons открыл доступ к своей библиотеке музыкального контента.

Теперь немеркнущая классика и яркие хиты современности в исполнении амбассадоров бренда доступны для всех и абсолютно бесплатно на сайте бренда, пишет euromag.ru.

Там же можно посмотреть выступления первоклассных исполнителей, слушать потоковую музыку из каталога лейбла Steinway & Sons или подкасты о мастерстве с выдающимися музыкантами и художниками.

Контент обещают обновлять еженедельно. Он будет доступен все время пандемии, чтобы немного улучшить настроение затворников в период вынужденной изоляции.