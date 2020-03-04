Проникшие в самолет голуби устроили переполох перед вылетом

Он опубликовал ролик в Twitter-аккаунте.

На размещенных кадрах видно, как два голубя устроили переполох в самолете: они летают по салону, в то время как пассажиры и бортпроводники пытаются поймать их голыми руками. Представители авиакомпании GoAir в Twitter заявили, что члены экипажа «сразу избавились от птиц на борту» и лайнер вылетел в Джайпур по расписанию.

Однако на самом деле самолет прибыл в место назначения на 30 минут позже. В комментариях под постом журналиста сотрудники GoAir принесли свои извинения.

«Мы понимаем, что вы получили не то впечатление от путешествия, на которое рассчитывали, и мы сожалеем», — написали они.