Проникшие в самолет голуби устроили переполох перед вылетом
Индийский журналист Нирнай Капур (Nirnay Kapoor) поделился видео, на котором запечатлены проникшие в самолет голуби.
Он опубликовал ролик в Twitter-аккаунте.
На размещенных кадрах видно, как два голубя устроили переполох в самолете: они летают по салону, в то время как пассажиры и бортпроводники пытаются поймать их голыми руками. Представители авиакомпании GoAir в Twitter заявили, что члены экипажа «сразу избавились от птиц на борту» и лайнер вылетел в Джайпур по расписанию.
Однако на самом деле самолет прибыл в место назначения на 30 минут позже. В комментариях под постом журналиста сотрудники GoAir принесли свои извинения.
«Мы понимаем, что вы получили не то впечатление от путешествия, на которое рассчитывали, и мы сожалеем», — написали они.