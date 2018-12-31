Пропавшая 14 лет назад кошка вернулась домой

Любимый котенок жительницы Сиднея Бьянки Заммит (Bianca Zammit) убежал из дома, когда она была еще ребенком. С тех пор она ни разу не видела питомца.

Как оказалось, все это время животное жило в другом доме, всего через несколько кварталов от Заммит. Кошку подобрал пожилой мужчина, решивший, что она бездомная. После смерти нового хозяина его родственники отнесли животное в приют. Ветеринары просканировали чип Рози и узнали, кто первоначально являлся владельцем животного.

К Рождеству врачи связались с Заммит и вернули ей Рози. Ветеринар Брэндон Коуэн (Brandon Cowan) отметил, что если бы нашедший кошку мужчина отнес ее к ветеринару на сканирование, животное могло бы вернуться домой еще 14 лет назад.

Заммит призналась журналистам, что очень рада встрече с любимицей. «Когда я была маленькой, я всегда надеялась, что она вернется», — рассказала она.