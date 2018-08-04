Пугавшего туристов крокодила поймали в Таиланде

Суббота, 04 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пугавшего туристов крокодила поймали в Таиланде

Рядом с островом Пхукет в Таиланде поймали крокодила, который десять дней плавал в море.

Опасную рептилию изловила команда по захвату крокодилов из Сурат-Тани и местный рыбак. Крокодила обезвредили на пляже Лайан в четыре утра по местному времени. До этого несколько отрядов с помощью дронов пытались поймать его десять дней.

Местная пресса дала крокодилу имя Януи — в честь места, где его впервые заметили. На данный момент рептилию отправили в местный центр исследования и развития рыбных ресурсов.

В июле огромного гребнистого крокодила из Австралии поймали спустя восемь лет поисков. Гигантский хищник весит около 600 килограммов и достигает 4,7 метра в длину. По оценкам ветеринаров, ему примерно 60 лет.

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