Пьяный пассажир подрался со стюардессами из-за телефона

Инцидент произошел в апреле 2017 года на борту лайнера, следовавшего из города Порт-Хедленд (Австралия) в Брисбен, однако судебное разбирательство по нападению на члена экипажа началось только сейчас. При взлете стюардесса Карен Дуайер (Karen Dwyer) заметила, что двое мужчин воспользовались посадочными талонами друг друга, и предупредила, что так поступать запрещено.

Затем пассажир Патрик Уолтерс (Patrick Walters) начал снимать происходящее на камеру мобильного телефона. Бортпроводница несколько раз попросила мужчину не снимать ее на видео, поскольку ей нельзя появляться в социальных сетях в униформе.

Вторая стюардесса Лаура Нортон (Laura Norton) также попыталась выключить камеру, нажимая на красную кнопку, однако Уолтерс продолжал съемку. «Была борьба за телефон, после чего пассажир прижал ее к углу и навалился всем телом», — сказала Нортон.

В результате Уолтерса вывели из самолета, а рейс был задержан на 3,5 часа.