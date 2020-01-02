Пять подруг одновременно забеременели

Об этом сообщает портал Daily Mirror.

Жительницы американского штата Нью-Джерси Мики Берг (Micki Berg), Ами Томас (Amie Thomas), Кристин Мэтти (Kristin Matty), Кристен Хеллер (Kristen Heller) и Селеста Заззали (Celeste Zazzali) мечтали стать матерями. Они познакомились в клубе для женщин, которые испытывают проблемы с фертильностью. В июне 2016 года забеременела Селеста Заззали, через несколько недель Хеллер обнаружила, что тоже беременна, а за ней — и все остальные.

Узнав о том, что ее подруги тоже ждут детей, Заззали начала переживать. «Я слышала, что каждая четвертая женщина теряет ребенка. Нас было пятеро, и я не хотела, чтобы у кого-то случился выкидыш», — признается она.

Во время беременности подруги встречались каждую неделю, вместе посещали занятия йогой и переписывались каждый день. Они утверждают, что встречи и занятия в группе поддержки очень помогли им. «Мы все знали, через какие трудности проходит каждая из нас. Мы понимали и поддерживали друг друга», — объясняет Заззали. По словам женщин, бесплодие заставляло их чувствовать себя бессильными, но поддержка подруг всегда подбадривала.

В феврале 2017 родился первый ребенок, еще один — в апреле, остальные три — в мае того же года. С тех пор женщины продолжают встречаться, теперь уже со своими детьми. Они верят, что малыши вырастут и станут хорошими друзьями.

Врач Мария Костантини (Maria Costantini), помогавшая им забеременеть, не удивлена, что женщины до сих пор общаются. «Любые люди, переживающие тяжелые времена, чувствуют связь друг с другом, — говорит она. — Бесплодие — нелегкий опыт, который переворачивает весь мир с ног на голову, поэтому они были очень нужны друг другу».

Теперь подруги хотят помочь другим женщинам, которые давно пытаются забеременеть, и решили рассказать свою историю, чтобы вдохновить их.