Пять подруг одновременно забеременели

Четверг, 02 Январь 2020 Мир Мир

Пять подруг одновременно забеременели

Пять подруг, которые долго не могли завести детей, забеременели одним летом.

Об этом сообщает портал Daily Mirror.

Жительницы американского штата Нью-Джерси Мики Берг (Micki Berg), Ами Томас (Amie Thomas), Кристин Мэтти (Kristin Matty), Кристен Хеллер (Kristen Heller) и Селеста Заззали (Celeste Zazzali) мечтали стать матерями. Они познакомились в клубе для женщин, которые испытывают проблемы с фертильностью. В июне 2016 года забеременела Селеста Заззали, через несколько недель Хеллер обнаружила, что тоже беременна, а за ней — и все остальные.

Узнав о том, что ее подруги тоже ждут детей, Заззали начала переживать. «Я слышала, что каждая четвертая женщина теряет ребенка. Нас было пятеро, и я не хотела, чтобы у кого-то случился выкидыш», — признается она.

Во время беременности подруги встречались каждую неделю, вместе посещали занятия йогой и переписывались каждый день. Они утверждают, что встречи и занятия в группе поддержки очень помогли им. «Мы все знали, через какие трудности проходит каждая из нас. Мы понимали и поддерживали друг друга», — объясняет Заззали. По словам женщин, бесплодие заставляло их чувствовать себя бессильными, но поддержка подруг всегда подбадривала.

В феврале 2017 родился первый ребенок, еще один — в апреле, остальные три — в мае того же года. С тех пор женщины продолжают встречаться, теперь уже со своими детьми. Они верят, что малыши вырастут и станут хорошими друзьями.

Врач Мария Костантини (Maria Costantini), помогавшая им забеременеть, не удивлена, что женщины до сих пор общаются. «Любые люди, переживающие тяжелые времена, чувствуют связь друг с другом, — говорит она. — Бесплодие — нелегкий опыт, который переворачивает весь мир с ног на голову, поэтому они были очень нужны друг другу».

Теперь подруги хотят помочь другим женщинам, которые давно пытаются забеременеть, и решили рассказать свою историю, чтобы вдохновить их.

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