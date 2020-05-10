Пятилетний мальчик угнал машину у родителей и поехал к сестре

Об этом сообщает CBS News.

Полицейский Рик Морган (Rick Morgan) рассказал, что обратил внимание на автомобиль Dodge Journey, двигавшийся по необычной траектории. Сотрудник дорожной полиции счел, что водителю нужна медицинская помощь. Он включил сигнальные огни, однако водитель на это не отреагировал. Тогда Морган запустил сирену, и автомобиль, который он преследовал, остановился.

За рулем оказался пятилетний мальчик. Чтобы доставать до педалей, он сидел на краю сиденья. Ребенок сказал Моргану, что его зовут Адриан и что он проехал три километра через город и выехал на трассу, чтобы добраться к сестре, живущей в Калифорнии. Также мальчик признался, что мечтает купить там Lamborghini, и продемонстрировал дорожному полицейскому содержимое своего кошелька — три доллара (222 рубля).

Морган связался с родителями Адриана, они приехали за сыном и машиной.

Как выяснилось, мальчик угнал автомобиль, пока родители были на работе. За ним и другими детьми присматривала старшая сестра, но она уснула. Родственники Адриана утверждают, что он никогда до этого не сидел за рулем, и они понятия не имеют, как он смог достать ключи, завести машину и проехать через весь город.