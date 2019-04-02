Рабочий попытался перепить друга и умер

25-летний каменщик Хамза Обенг (Hamza Obeng) и его друг явились в бар около девяти утра и заказали бутылку акпетеши — местного напитка, напоминающего джин. Бармен утверждает, что они поспорили, кто выпьет больше, и намеревались продолжать, пока один из них не упадет.

Спорщики быстро разделались с первой бутылкой и купили вторую. Неожиданно Обенг покрылся потом и потерял сознание. Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. Его друга, также лишившегося чувств во время состязания, смогли реанимировать.

Хотя погибший был мусульманином, родственники не хотят хоронить его по мусульманскому обряду. Зять умершего заявил, что Обенг опозорил семью.

Акпетеши — спиртной напиток, который распространен в Гане. Его гонят из забродившего пальмового вина или сока сахарного тростника. Как правило, крепость акпетеши составляет от 40 до 50 градусов.