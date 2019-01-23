Рабочий снес отель из-за долгов по зарплате

Среда, 23 Январь 2019 Мир Мир

Рабочий снес отель из-за долгов по зарплате

В Англии экскаваторщик устроил погром в почти достроенном отеле из-за задержки заработной платы.

Инцидент произошел в Ливерпуле. На опубликованных кадрах видно, как рабочий заезжает в холл здания и ломает стеклянные двери. Экскаватор разрушил внутреннюю отделку помещения, сломал мебель и двери, пишет euromag.ru.

По словам работников отеля, мужчина решился на такой поступок из-за того, что ему не выплатили около 600 фунтов стерлингов.

"Сдача была сегодня, все завершено, мы положили последнюю плитку, убрались и убедились, что все было идеально. Потом какой-то идиот на маленьком экскаваторе решил проехать через здание. Снаружи было много рабочих, все были ошарашены и стояли разинув рты, пытаясь понять, что происходит ", — рассказал один из коллег мужчины.

После инцидента экскаваторщик оставил технику около здания и покинул отель.

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