Раненый леопард ворвался в китайскую деревню в поисках еды

Воскресенье, 17 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Раненый леопард ворвался в китайскую деревню в поисках еды

В Китае раненый леопард прибежал в деревню в поисках пищи.

Инцидент произошел в одной из деревень уезда Ньягронг в провинции Сычуань 12 июня. Леопард с травмированным глазом напал на несколько домов и машин. Люди успели вовремя спрятаться, поэтому никто не пострадал. Чтобы поймать хищника, потребовалось 10 сотрудников местного лесничества. Позже животное доставили ветеринарам, которые вылечат его и выпустят на волю.

В Китае леопарды охраняются государством, а за убийство хищника полагается смертная казнь.

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