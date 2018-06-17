Раненый леопард ворвался в китайскую деревню в поисках еды

Инцидент произошел в одной из деревень уезда Ньягронг в провинции Сычуань 12 июня. Леопард с травмированным глазом напал на несколько домов и машин. Люди успели вовремя спрятаться, поэтому никто не пострадал. Чтобы поймать хищника, потребовалось 10 сотрудников местного лесничества. Позже животное доставили ветеринарам, которые вылечат его и выпустят на волю.

В Китае леопарды охраняются государством, а за убийство хищника полагается смертная казнь.